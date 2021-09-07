Землетрясение произошло в 354 км на юг от Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 6 сентября 2021г. в 21 час 00 мин 15 сек зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СОМЭ.

«Эпицентр землетрясения расположен в 354 км на юг от г. Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 10.1 . Магнитуда MPV 3.8 . Координаты эпицентра 40.03° с.ш. 77.27° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет «, - говорится в сообщении СОМЭ.