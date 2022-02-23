Землетрясение произошло в 352 км от Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 23 февраля в 11 час 03 мин 34 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 352 км на запад от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.4 . Магнитуда MPV 4.0 . Координаты эпицентра 42.85° с.ш. 72.61° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».