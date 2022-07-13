13 Июля 2022 01:44

Землетрясение произошло в 349 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 349 км на юго-восток от г. Алматы, на территории Китая, зафиксировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

«Сетью сейсмических станций СОМЭ Министерства по чрезвычайным ситуациям РК 13 июля в в 00 часов 29 минут 11 секунд Алматинского времени зарегистрировано землетрясение на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9,7. Магнитуда 4,4. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».