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Землетрясение произошло в 322 км от Алматы

25 Февраля 2022 09:28
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Землетрясение произошло в 322 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 25 февраля в 04:41 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

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Эпицентр землетрясения расположен в 322 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.9.

Магнитуда MPV 4.4.

Координаты эпицентра 41.54° с.ш. 80.12° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Напомним, ранее 24 февраля землетрясение произошло в 572 км от Алматы.


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#Алматы   #Происшествия   #Природа   #Землетрясение  
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