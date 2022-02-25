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Землетрясение произошло в 322 км от Алматы
25 Февраля 2022 09:28
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 25 февраля в 04:41 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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Эпицентр землетрясения расположен в 322 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.9.
Магнитуда MPV 4.4.
Координаты эпицентра 41.54° с.ш. 80.12° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Напомним, ранее 24 февраля землетрясение произошло в 572 км от Алматы.
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