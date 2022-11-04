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    Землетрясение произошло в 320 км от Алматы

    4 Ноября 2022, 14:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 4 ноября в 13 час 06 мин 45 сек по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 320 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 42.09° с.ш. 80.50° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


    Фото: images1.ynet.co.il
    Алматы Землетрясение
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