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Землетрясение произошло в 282 км от Алматы

11 Декабря 2022, 10:21
Землетрясение произошло в 282 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 11 декабря 2022 г. в 01 час 22 мин 55 сек зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 282 км на юг от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.6. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 40.80° с.ш. 77.98° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении СОМЭ.

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