Землетрясение произошло в 274 км на юг от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 14 ноября в 20:21 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 274 км на юг от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.2.

Магнитуда MPV 4.3.

Координаты эпицентра 40.88° с.ш. 77.98° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

До этого подземные толчки зафиксировали в 170 км на восток от Алматы на территории Казахстана.





Фото: www.aa.com.tr



