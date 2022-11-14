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    Землетрясение произошло в 274 км на юг от Алматы

    14 Ноября 2022, 21:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 14 ноября в 20:21 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 274 км на юг от Алматы на территории Китая.

    Энергетический класс землетрясения 9.2.

    Магнитуда MPV 4.3.

    Координаты эпицентра 40.88° с.ш. 77.98° в.д.

    Глубина 5 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

    До этого подземные толчки зафиксировали в 170 км на восток от Алматы на территории Казахстана.


    Фото: www.aa.com.tr
    Алматы Происшествия Природа Землетрясение
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