Землетрясение произошло в 264 км на северо-восток от Алматы
22 Ноября 2022, 08:15
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 22 ноября в 06:22 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 10.0.
Магнитуда MPV 4.5.
Координаты эпицентра 44.54° с.ш. 79.64° в.д.
Глубина 20 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: assicuraci.it
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