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Землетрясение произошло в 264 км на северо-восток от Алматы

22 Ноября 2022, 08:15
Землетрясение произошло в 264 км на северо-восток от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 22 ноября в 06:22 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 10.0.

Магнитуда MPV 4.5.

Координаты эпицентра 44.54° с.ш. 79.64° в.д.

Глубина 20 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


Фото: assicuraci.it

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