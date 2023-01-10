Землетрясение произошло в 25 км от Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 10 января 2023 года в 4 часа 12 минут 01 секунду алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 25 км на юго-восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.0.

Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 43.02° с.ш. 77.09° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».





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