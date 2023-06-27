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    Землетрясение произошло в 244 километрах от Алматы

    27 Июня 2023, 23:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Землетрясение произошло в 244 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК.

    Землетрясение зафиксировали в 19:31 по времени Алматы.

    Эпицентр землетрясения расположен в 244 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

    Энергетический класс землетрясения 9.8.

    Магнитуда MPV 4.2.

    Координаты эпицентра 42.43° с.ш. 74.11° в.д.

    Глубина 15 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

    Ранее еще одно землетрясение произошло в 11:15 в 845 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

    Энергетический класс землетрясения 11.5.

    Магнитуда MPV 5.3.

    Координаты эпицентра 36.87° с.ш. 71.41° в.д.

    Глубина 30 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Происшествия Кыргызстан Афганистан Природа Землетрясение
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