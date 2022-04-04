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    Землетрясение произошло в 176 км от Алматы на территории Кыргызстана

    4 Апреля 2022, 20:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 4 апреля в 19 час 43 мин 01 сек по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 176 км на юго-восток от г. Алматы на территории Кыргызстана.

    Энергетический класс землетрясения 8.6. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 42.10° с.ш. 78.43° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в 826 км от Алматы.

    Фото: eudat.eu

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Происшествия Кыргызстан Землетрясение
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