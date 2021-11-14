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Землетрясение произошло в 175 км от Алматы

14 Ноября 2021 07:47
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Землетрясение произошло в 175 км от Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 14 ноября в 04 час 17 мин зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

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«Эпицентр землетрясения расположен в 175 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 3.7. Координаты эпицентра 44.69° с.ш. 77.65° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


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#Алматы   #Происшествия  
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