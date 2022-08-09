Землетрясение произошло в 174 км от Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 09 августа 2022 года в 21 час 36 мин 22 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 174 км на северо-запад от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 44.07° с.ш. 75.12° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».





Фото: cnbcfm.com