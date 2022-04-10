Землетрясение произошло в 154 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 10 апреля в 04:02 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 154 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 10.2.

Магнитуда MPV 5.1.

Координаты эпицентра 44.00° с.ш. 78.49° в.д.

Глубина 20 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Напомним, вчера подземные толчки также произошли в 125 км от Алматы на территории Кыргызстана.