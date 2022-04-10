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    08:48, 10 Апрель 2022 | GMT +6

    Землетрясение произошло в 154 км от Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 10 апреля в 04:02 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 154 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

    Энергетический класс землетрясения 10.2.

    Магнитуда MPV 5.1.

    Координаты эпицентра 44.00° с.ш. 78.49° в.д.

    Глубина 20 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

    Напомним, вчера подземные толчки также произошли в 125 км от Алматы на территории Кыргызстана.


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    ДЧС МЧС Землетрясение Происшествия, ЧС Природа Главная Алматы Происшествия
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