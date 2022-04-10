08:48, 10 Апрель 2022 | GMT +6
Землетрясение произошло в 154 км от Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 10 апреля в 04:02 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 154 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 10.2.
Магнитуда MPV 5.1.
Координаты эпицентра 44.00° с.ш. 78.49° в.д.
Глубина 20 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Напомним, вчера подземные толчки также произошли в 125 км от Алматы на территории Кыргызстана.