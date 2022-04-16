Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Землетрясение произошло в 151 км от Алматы

    16 Апреля 2022, 20:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 151 км на запад от города Алматы, на территории Казахстана, зафиксировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

    «Сетью сейсмических станций СОМЭ Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана 16 апреля 2022 года в 19 часов 54 минуты 56 секунд Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 7,8, магнитуда 3,7», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Алматинская область Происшествия Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
    Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
    Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске