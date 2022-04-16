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Землетрясение произошло в 151 км от Алматы

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Апреля 2022, 20:31
Землетрясение произошло в 151 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 151 км на запад от города Алматы, на территории Казахстана, зафиксировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

«Сетью сейсмических станций СОМЭ Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана 16 апреля 2022 года в 19 часов 54 минуты 56 секунд Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 7,8, магнитуда 3,7», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


Алматы   Алматинская область   Происшествия   Землетрясение  
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