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    Землетрясение произошло в 143 км от Алматы

    20 Сентября 2022, 17:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 20 сентября 2022 года в 15 час 53 мин 52 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 143 км на юго-восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 43.07° с.ш. 78.66° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Фото: ekonomigundemi.com.tr
    Алматы МЧС Землетрясение
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