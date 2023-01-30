Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.43 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 67.89
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Землетрясение произошло в 112 км от Алматы

    30 Января 2023, 13:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 30 января 2023 года в 12 часов 36 минут 31 секунду алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 112 км на север от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.0. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 44.17° с.ш. 77.32° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Фото: assicuraci.it

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Происшествия МЧС Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Пакистане при взрыве в мечети погибли не менее 32 человек
    Толкнувшего школьницу учителя физкультуры уволили в Астане
    Врачи спасли двоих жамбылцев после ожога 85% тела
    Сбой зафиксирован в работе реактора японской АЭС «Такахама»
    Популярное
    1 Десятилетнюю проблему карагандинского предпринимателя помогли решить сотрудники Антикора
    2 Ребенок утонул в бассейне Шымкента
    3 Ситуация на ТЭЦ в Экибастузе: Асаин Байханов собрал оперштаб и устроил проверку
    4 Около 8 млрд тенге незаконно выплатил подрядчику акимат Петропавловска
    5 Как обучают саперов в казахстанской армии
    Новости партнеров