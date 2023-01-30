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Землетрясение произошло в 112 км от Алматы

30 Января 2023, 13:49
Землетрясение произошло в 112 км от Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 30 января 2023 года в 12 часов 36 минут 31 секунду алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 112 км на север от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.0. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 44.17° с.ш. 77.32° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Фото: assicuraci.it



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