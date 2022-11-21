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    Землетрясение произошло на территории Таджикистана

    21 Ноября 2022, 14:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 21 ноября в 11:37 по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 644 км на юго-запад от города Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда MPV 5.3. Координаты эпицентра 38.41° с.ш. 72.61° в.д. Глубина 120 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Фото: mtdata.ru
    Таджикистан Землетрясение
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