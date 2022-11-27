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Землетрясение произошло на территории Кыргызстана

27 Ноября 2022, 04:05
Землетрясение произошло на территории Кыргызстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 27 ноября в 03:36 по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 170 км на восток от г. Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 3.7. Координаты эпицентра 42.66° с.ш. 78.87° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


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