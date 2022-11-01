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    Землетрясение произошло на территории Кыргызстана

    1 Ноября 2022, 12:53

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 1 ноября в 10 час 35 мин 32 сек по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 488 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана . Энергетический класс землетрясения 9.3 . Магнитуда MPV 4.1 . Координаты эпицентра 39.86° с.ш. 73.10° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Фото: apa.az
    Центральная Азия Кыргызстан Мировые новости Землетрясение
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