Землетрясение произошло на территории Кыргызстана

1 Ноября 2022, 12:53

1 Ноября 2022, 12:53

Землетрясение произошло на территории Кыргызстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 1 ноября в 10 час 35 мин 32 сек по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 488 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана . Энергетический класс землетрясения 9.3 . Магнитуда MPV 4.1 . Координаты эпицентра 39.86° с.ш. 73.10° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».













Фото: apa.az