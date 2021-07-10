Землетрясение произошло на территории Кыргызстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 10 июля в 22:05 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 457 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана . Энергетический класс землетрясения 10.5 . Магнитуда MPV 4.3 . Координаты эпицентра 40.69° с.ш. 72.57° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Ранее сообщалось о том, что сразу три землетрясения произошло на территории Таджикистана.