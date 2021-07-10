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Землетрясение произошло на территории Кыргызстана

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Июля 2021, 23:59
Землетрясение произошло на территории Кыргызстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 10 июля в 22:05 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 457 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана .
Энергетический класс землетрясения 10.5 .
Магнитуда MPV 4.3 .
Координаты эпицентра 40.69° с.ш. 72.57° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Ранее сообщалось о том, что сразу три землетрясения произошло на территории Таджикистана.


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