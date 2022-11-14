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    Землетрясение произошло на территории Казахстана

    14 Ноября 2022, 15:46

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 14 ноября в 12 час 51 мин по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 170 км на восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.7. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 43.54° с.ш. 78.97° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


    Фото: assicuraci.it
    Землетрясение
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