Землетрясение произошло на территории Казахстана

6 Ноября 2022, 09:28

6 Ноября 2022, 09:28

Землетрясение произошло на территории Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 6 ноября 2022г. в 08 час 49 мин 21 сек по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 99 км на юго-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.1. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 42.94° с.ш. 78.07° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».