Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 18 °С
USD 380.53 EUR 426.23
RUB 5.83 CNY 56.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая

10 Мая 2019 02:38 481
Поделиться:
Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 356 км к северо-востоку от города Алматы, на границе Казахстана и Китая, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК.

Новости по теме

В 204 км к юго-востоку от Алматы произошло землетрясение
В 318 км от Алматы произошло землетрясение Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на границе Таджикистана и Китая

«Землетрясение зарегистрировано 10 мая в 01 час 15 минут 54 секунды Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 11.0. Магнитуда - 5.2», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия, Алматы,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Архив