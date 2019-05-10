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Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая
10 Мая 2019 02:38 481
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 356 км к северо-востоку от города Алматы, на границе Казахстана и Китая, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК.
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«Землетрясение зарегистрировано 10 мая в 01 час 15 минут 54 секунды Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 11.0. Магнитуда - 5.2», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
Ключевые слова: Происшествия, Алматы,
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