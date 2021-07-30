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Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана
30 Июля 2021 09:32
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОМР - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 30 июля 2021г. в 05 час 09 мин зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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«Эпицентр землетрясения расположен в 577 км на юго-запад от г. Алматы на границе Кыргызстана и Таджикистана . Энергетический класс землетрясения 11.0 .
Магнитуда MPV 4.8 . Координаты эпицентра 39.41° с.ш. 72.19° в.д. Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
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