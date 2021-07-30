+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 12 °С
Алматы: 20 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана

30 Июля 2021 09:32
Поделиться:
Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОМР - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 30 июля 2021г. в 05 час 09 мин зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Турция мобилизовала все возможности для ликвидации лесных пожаров
Дерзкое ограбление пенсионера попало на видео в Атырау Мощное землетрясение у берегов Аляски вызвало цунами Машина скорой помощи перевернулась на трассе в СКО

«Эпицентр землетрясения расположен в 577 км на юго-запад от г. Алматы на границе Кыргызстана и Таджикистана . Энергетический класс землетрясения 11.0 .
Магнитуда MPV 4.8 . Координаты эпицентра 39.41° с.ш. 72.19° в.д. Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


Подписывайтесь на наш канал:

#Происшествия   #Таджикистан   #Кыргызстан  
Поделиться:
Новости по теме
Турция мобилизовала все возможности для ликвидации лесных пожаров
Дерзкое ограбление пенсионера попало на видео в Атырау
Мощное землетрясение у берегов Аляски вызвало цунами
Машина скорой помощи перевернулась на трассе в СКО
Популярное
1 Когда закончат ремонт трассы до Алаколя
2 Ashyq и «темно-красная зона» - вышло новое постановление главного санврача
3 Женщина избивала родственников в Алматы
4 Напавший на официанта в алматинском кафе мужчина извинился перед потерпевшим
5 Карантин ужесточат в двух районах Туркестанской области
Читайте также
Мощное землетрясение у берегов Аляски вызвало цунами
В Японии эвакуируют более 64 тыс. человек из-за сильных дождей
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив