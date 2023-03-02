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    Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Китая

    2 Марта 2023, 20:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 2 марта в 19 час 01 мин 17 сек по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 272 км на юг от города Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 40.90° с.ш. 77.97° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Китай Кыргызстан Мировые новости Землетрясение
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