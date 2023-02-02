Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Китая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 2 февраля 2023 года в 8 часов 8 минут 25 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 279 км на юго-восток от города Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 11.4. Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 41.04° с.ш. 78.62° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

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