Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Китая

2 Февраля 2023, 08:40
Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Китая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 2 февраля 2023 года в 8 часов 8 минут 25 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 279 км на юго-восток от города Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 11.4. Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 41.04° с.ш. 78.62° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


Фото: earninginmotion.com


Новости по теме
Названы причины расхождения статистики по взаимной торговле Казахстана с Китаем
В Турции начали разбирать завалы, где предположительно находятся два казахстанца
Группа казахстанских спасателей прибыла в провинцию Хатай для поиска пропавших граждан РК
Теги:
Читайте также
Новую электрическую подстанцию запустят в Алматы
Названы причины расхождения статистики по взаимной торговле Казахстана с Китаем
В Турции начали разбирать завалы, где предположительно находятся два казахстанца
Группа казахстанских спасателей прибыла в провинцию Хатай для поиска пропавших граждан РК
Президент РК поручил направить гуманитарную помощь Сирии
Трех человек извлекли из-под завалов в Газиантепе казахстанские спасатели
Казахстанцы собрали около 18 млн тенге для покупки юрт пострадавшим в Турции
Более 3 тысяч человек и 700 единиц техники подготовлены в ЗКО на случай паводка
Новости партнеров
Популярное
1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции

Лента новостей