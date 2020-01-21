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Землетрясение произошло на границе Казахстана с Китаем
21 Января 2020 13:23
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 21 января 2020 года в 12 час 31 мин 36 сек зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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«Эпицентр землетрясения расположен в 305 км на юго-восток от Алматы на границе Китая и Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.0. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 42.86° с.ш. 80.62° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Китай,
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