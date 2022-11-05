Землетрясение произошло на границе Казахстана и Узбекистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 5 ноября в 6 час 08 мин 51 сек по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 683 км на запад от г. Алматы на границе Казахстана и Узбекистана. Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 41.34° с.ш. 69.02° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».



