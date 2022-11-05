Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Землетрясение произошло на границе Казахстана и Узбекистана

    5 Ноября 2022, 08:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 5 ноября в 6 час 08 мин 51 сек по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 683 км на запад от г. Алматы на границе Казахстана и Узбекистана. Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 41.34° с.ш. 69.02° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


    Узбекистан Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Узбекистан признал киберспорт официальным видом спорта
    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая
    Геополитическая турбулентность не повлияет на Казахстан – международный эксперт
    Казахстан занимает 65-е место по интернет-инфраструктуре в международном рейтинге
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    Новости партнеров