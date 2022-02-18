Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 18 февраля 2022г. в 16 час 39 мин 00 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 295 км на северо-восток от города Алматы на границе Казахстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 44.69° с.ш. 79.95° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».