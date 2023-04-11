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Землетрясение произошло близ Алматы

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
11 Апреля 2023, 17:22
Землетрясение произошло близ Алматы Фото: teref.az

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 11 апреля в 17 час 02 мин 36 сек по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 80 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 43.81° с.ш. 77.46° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


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