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Землетрясение произошло близ Алматы
23 Января 2022 16:54
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 23 января, в 16.01 алматинского времени сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт СОМЭ.
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Эпицентр землетрясения расположен в 9.9 км на юг от Алматы на территории Казахстана .
Энергетический класс землетрясения 8.0 .
Магнитуда MPV 3.1 .
Координаты эпицентра 43.11° с.ш. 76.90° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ущелье Алма-Арасан - 2 балла.
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