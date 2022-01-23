Землетрясение произошло близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 23 января, в 16.01 алматинского времени сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт СОМЭ.

Эпицентр землетрясения расположен в 9.9 км на юг от Алматы на территории Казахстана .

Энергетический класс землетрясения 8.0 .

Магнитуда MPV 3.1 .

Координаты эпицентра 43.11° с.ш. 76.90° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ущелье Алма-Арасан - 2 балла.

