Землетрясение ощутимостью в два-три балла произошло в 116 км от Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 4 декабря 2022 года в 16 часов 8 минут 33 секунды по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передает МИА Казинформ.

«Эпицентр землетрясения расположен в 116 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 7.3. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 43.04° с.ш. 78.32° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): поселок Саты два балла», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».



