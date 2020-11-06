Землетрясение ощутили жители Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ощущалось землетрясение магнитудой 2-3 балла, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

По информации СОМЭ, э пицентр землетрясения расположен в 226 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана .

Энергетический класс землетрясения 11.4 . Магнитуда MPV 4.3 . Координаты эпицентра 43.13° с.ш. 79.69° в.д. Глубина 20 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): о щущалось поселках Кегень,Шалкоде, Узын-Булак 3-4 балла, городе Алматы 2-3 балла .

По данным ЦОУ ДП, патрульные наряды на маршрутах патрулирования ничего не наблюдают, обстановка стабильная. Звонков на линию «112» и «101» от жителей не поступало.

По сообщению ГУ «Казселезащита» на гидротехнических сооружениях, деформации, просадки и образовании трещин не выявлено.



