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Землетрясение ощутили жители Алматинской области

20 Января 2020 12:01
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Землетрясение ощутили жители Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 20 января 2020 года в 11 час 31 мин 04 сек зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

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«Эпицентр землетрясения расположен в 231 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 44.74° с.ш. 78.85° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): п. Текели 3-4 балла, г.Талдыкорган - 3 балла», - сообщили в СОМЭ.

Отметим, это уже третье за сутки землетрясение в Центральной Азии и второе – в Казахстане. Ранее сообщалось о землетрясениях на территории Алматинской области и Китая. Вечером 19 января было зафиксировано землетрясение в городе Алматы.


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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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