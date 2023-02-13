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    Землетрясение на территории Китая зафиксировали казахстанские сейсмологи

    13 Февраля 2023, 17:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 13 февраля 2023 года в 16 часов 38 минут 50 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 614 км на северо-восток от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 43.95° с.ш. 84.43° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Происшествия Китай МЧС Землетрясение
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