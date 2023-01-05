Землетрясение на территории Китая зафиксировали казахстанские сейсмологи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 05 января 2023 года в 14 часов 14 минут 26 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 345 км на юг от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 8.8. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 40.17° с.ш. 77.79° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».





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