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    Землетрясение на территории Китая зафиксировали казахстанские сейсмологи

    3 Декабря 2022, 21:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 03 декабря 2022 года в 17 часов 34 минуты 01 секунду Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 578 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 41.34° с.ш. 83.44° в.д. Глубина 5 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
    Алматы Происшествия Китай МЧС Землетрясение
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