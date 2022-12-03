Землетрясение на территории Китая зафиксировали казахстанские сейсмологи

3 Декабря 2022, 21:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 03 декабря 2022 года в 17 часов 34 минуты 01 секунду Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 578 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 41.34° с.ш. 83.44° в.д. Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».