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    Землетрясение магнитудой пять баллов произошло в Турции

    18 Ноября 2021, 16:51

    ДЮЗДЖЕ. КАЗИНФОРМ – В провинции Дюздже на северо-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

    Как сообщили в управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 15:40 по местному времени на глубине 18,02 км. Эпицентр землетрясения располагался в городе Дюздже.

    Некоторые граждане, проживающие в микрорайонах Меркез-Джедидие и Азмимилли, после землетрясения вышли из домов и провели всю ночь на улице.

    Горожане разожгли костры, чтобы согреться, и помолились о благополучии населения. После чего вспоминали пережитое во время землетрясения в 1999 году.

    В районе дежурят бригады скорой помощи и Национальной медицинской команды спасения.

    В результате землетрясения 19-ти гражданам была оказана медицинская помощь. У 14 пациентов был приступ паники, у 5 человек - незначительные травмы конечностей. Информации о жертвах и разрушениях не поступала.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Турция Землетрясение
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