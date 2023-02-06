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    Землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции

    6 Февраля 2023, 08:52

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - По информации турецких сейсмологов, подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 ощущались сегодня во многих регионах Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

    Землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6 произошло в провинции Пазарджик, два землетрясения магнитудой 6,4 и 6,5 зафиксированы в Газиантепе.

    Согласно информации, опубликованной на сайте управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 4:17 утра в районе Пазарджик Кахраманмараша.

    AFAD также сообщил, что в 04:26 произошло землетрясение магнитудой 6,4, эпицентр которого находился в районе Нурдагы Газиантепа.

    В 04:36 в районе Ислахие Газиантепа землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано на глубине 9,77 километра.

    Землетрясение в Кахраманмараше магнитудой 7,6 также почувствовали в провинциях на востоке и юго-востоке.

    Из-за землетрясения, которое ощущалось в Газиантепе, Малатье, Батмане, Бингёле, Элазыге, Килисе, Диярбакыре, Мардине, Сиирте, Ширнаке, Ване, Муше, Битлисе, Хаккари, Адане, Османие и Хатае, а также в Кахраманмараше, жители покинули здания.

    В центрах городов образовались длинные очереди из автомобилей.

    Некоторые здания были разрушены в Кахраманмараше, Килисе, Диярбакыре, Адане, Османие, Газиантепе, Малатье и Хатае. Кризисные бюро созданы при координации губернаторов в провинциях региона. Начаты поисково-спасательные работы.

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган переговорил с губернатором Кахраманмараша Омеру Фаруку Джошкуну после землетрясения в Пазарджике.

    «После того, как землетрясение ощущалось во многих городах, госорганы немедленно приступили к работе», - сообщил начальник управления по связям с общественностью Алтун.

    Фото: Ömer Yasin Ergin - AA

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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