Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на востоке Индонезии

ДЖАКАРТА. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 6,0, произошло в понедельник в провинции Папуа на востоке Индонезии без последующего цунами. Об этом сообщил глава отдела по ликвидацию последствий землетрясений и цунами Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии Дарионо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

По словам Дарионо, агентство сначала сообщило о землетрясении магнитудой 6,2, затем внесло изменения.

Землетрясение произошло в 9:51 утра по времени Джакарты (02:51 по Гринвичу). Эпицентр находился в 79 км к юго-западу от округа Кеэром на глубине 10 км.

Чиновник добавил, что толчки от землетрясения не спровоцировали гигантские волны.