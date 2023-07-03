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    Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на востоке Индонезии

    3 Июля 2023, 13:23

    ДЖАКАРТА. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 6,0, произошло в понедельник в провинции Папуа на востоке Индонезии без последующего цунами. Об этом сообщил глава отдела по ликвидацию последствий землетрясений и цунами Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии Дарионо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    По словам Дарионо, агентство сначала сообщило о землетрясении магнитудой 6,2, затем внесло изменения.

    Землетрясение произошло в 9:51 утра по времени Джакарты (02:51 по Гринвичу). Эпицентр находился в 79 км к юго-западу от округа Кеэром на глубине 10 км.

    Чиновник добавил, что толчки от землетрясения не спровоцировали гигантские волны.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Индонезия Мировые новости Землетрясение
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