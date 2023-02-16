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    Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Филиппинах

    16 Февраля 2023, 08:52

    МАНИЛА. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Землетрясение предварительной магнитудой 6,0 произошло на Филиппинах в четверг утром. Об сообщил Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Синьхуа».

    По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 02:10 по местному времени, очаг залегал на глубине 10 км, примерно в 11 км к юго-западу от города Батуан провинции Масбате на острове Лусон.

    Подземные толчки также ощущались в нескольких районах Лусона и центральной части Филиппин, включая город Легаспи в провинции Альбай, Сорсогон, Северный Самар, Западный Негрос и Южный Лейте.

    Сообщений о разрушениях или жертвах не поступало.

    Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,1 балла и глубину в 20 км.


    Фото: earninginmotion.com

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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