Землетрясение магнитудой 5 баллов зафиксировано в Турции

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В 05:53 в турецкой провинции Кахраманмараш было зафиксировано землетрясение магнитудой 5 баллов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

По данным Управления по ликвидации последствий ЧС (AFAD), землетрясение магнитудой 5 было зафиксировано в районе Оникисубат Кахраманмараша.

Землетрясение произошло на глубине 6,95 километра.

Как сообщалось, 6 февраля с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода.

В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе казахстанцы.



