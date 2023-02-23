Землетрясение магнитудой 5 баллов зафиксировано в Турции

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Согласно информации управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), землетрясение произошло в 18:53 в районе Дефне города Хатай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Землетрясение произошло на глубине 9,76 километра.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Как сообщалось, сеегодня в 424 км на северо-восток от г. Алматы, на территории Казахстана в Жетысуской области, было зарегистрировано землетрясение. Ранее сообщалось о землетрясении в Таджикистане магнитудой 7,0, при этом в Алматы и Шымкенте ощутили толчки в 2-3 балла. В Ташкенте и других городах Узбекистана сегодня ощущалось землетрясение силой 4 балла. В кыргызском Оше произошло землетрясение силой 4,5 балла. В Иркутской области России утром произошло землетрясение силой 6,3 балла. В 14 часов 1 минуту на территории Таджикистана было зафиксировано еще одно землетрясение, в 17 часов 24 минуты третье за сутки землетрясение произошло в Таджикистане.

Фото: ekonomigundemi.com.tr



