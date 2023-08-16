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    Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали в Туркменистане

    16 Августа 2023, 17:21

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 16 августа в 7 часов 37 минут 40 секунд по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 1973 км на запад от города Алматы на территории Туркменистана. Энергетический класс землетрясения 13.2. Магнитуда MPV 5.8. Координаты эпицентра 40.94° с.ш. 53.47° в.д. Глубина 30 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Центральная Азия Туркменистан Мировые новости Землетрясение
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